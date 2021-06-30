Поліцейські затримали кримінального авторитета зі списку РНБО
Поліцейські викрили кримінального авторитета зі списку РНБО, який фігурується у справі Жовтневого суду Маріуполя
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
"Оперативники Управління карного розшуку та Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР НПУ спільно зі співробітниками СБУ, УПП, бійцями батальйону поліції особливого призначення, Управління міграційної поліції та інших оперативних підрозділів ГУНП в Луганській області, в ході проведення відпрацювання оперативної інформації викрили трьох громадян Грузії, один з яких є "кримінальним авторитетом", - йдеться у повідомленні.
Чоловік перебуває у санкційному списку згідно з додатком № 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Наразі співробітниками поліції разом з Державною міграційною службою вирішується питання про їх примусове повернення на батьківщину.
За даними джерела УП в правоохоронних органах, викритий "авторитет" - Руслан Аскеров. Він є підсудним у кримінальній справі, яку розглядає Жовтневий суд міста Маріуполя.
В свою чергу заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало уточнив "Українській правді", що оскільки особа є підозрюваною у кримінальному правопорушенні, вирішення питання про примусове повернення до країни походження можливе лише після рішення суду.
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