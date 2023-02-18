Поліція Болгарії знайшла 18 тіл мігрантів з Афганістану
У Болгарії поліція виявила покинутий автомобіль: у його кузові знайшли тіла 18 нелегальних мігрантів з Афганістану
Про це поінформували в Reuters.
Поліція в Болгарії знайшла тіла 18 загиблих мігрантів з Афганістану, серед них була дитина. Люди були покинуті у вантажівці поблизу столиці, Софії. Після цього правоохоронці заарештували чотирьох осіб.
"Вантажівка перевозила деревину та нелегальних мігрантів, схованих у відсіках", - мовиться в повідомленні МВС.
Зазначається, що деякі з мігрантів задихнулися. Перед тим вони перетнули кордон із сусідньою Туреччиною і ховалися в лісі протягом двох днів, перш ніж їх повантажили на вантажівку поблизу міста Ямбол на південному сході Болгарії.
"Тридцять чотири мігранти, у тому числі п'ятеро дітей, були терміново доставлені в лікарні Софії, деякі з них перебувають у критичному, але стабільному стані. Тим, хто був замкнений у цій вантажівці, не вистачає кисню.Мокрі, вони мерзли та не їли кілька днів", - ствердив міністр охорони здоров'я Болгарії Асен Меджидієв.
Один із чотирьох затриманих вже був засуджений за торгівлю людьми.
- Нагадаємо, 11 грудня, поліція Замбії знайшла в сільськогосподарському районі столиці тіла 27 чоловіків. Зазначається, що вони померли від голоду та виснаження.
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