Поліція Болгарії знайшла 18 тіл мігрантів з Афганістану

Про це поінформували в Reuters.

Поліція в Болгарії знайшла тіла 18 загиблих мігрантів з Афганістану, серед них була дитина. Люди були покинуті у вантажівці поблизу столиці, Софії. Після цього правоохоронці заарештували чотирьох осіб.

"Вантажівка перевозила деревину та нелегальних мігрантів, схованих у відсіках", - мовиться в повідомленні МВС.

Зазначається, що деякі з мігрантів задихнулися. Перед тим вони перетнули кордон із сусідньою Туреччиною і ховалися в лісі протягом двох днів, перш ніж їх повантажили на вантажівку поблизу міста Ямбол на південному сході Болгарії.

"Тридцять чотири мігранти, у тому числі п'ятеро дітей, були терміново доставлені в лікарні Софії, деякі з них перебувають у критичному, але стабільному стані. Тим, ​​хто був замкнений у цій вантажівці, не вистачає кисню.Мокрі, вони мерзли та не їли кілька днів", - ствердив міністр охорони здоров'я Болгарії Асен Меджидієв.

Один із чотирьох затриманих вже був засуджений за торгівлю людьми.