Поліція Закарпаття пересідає на електросамокати

Про це повідомив начальник Управління патрульної поліції Закарпатській області Юрій Марценишин, інформує Еспресо.TV.



На опублікованих фото дві жінки-патрульні позують з самокатами, раму яких пофарбували в кольори національного прапора України.



Поверх написали "Патрульна поліція Закарпаття".









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