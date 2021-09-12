Поліція Закарпаття пересідає на електросамокати
Поліцейські Ужгорода першими в Україні почали патрулювати вулиці на електросамокатах
Про це повідомив начальник Управління патрульної поліції Закарпатській області Юрій Марценишин, інформує Еспресо.TV.
На опублікованих фото дві жінки-патрульні позують з самокатами, раму яких пофарбували в кольори національного прапора України.
Поверх написали "Патрульна поліція Закарпаття".
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