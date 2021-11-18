Поліція затримала осіб, які планували замах на міністра аграрної політики Лещенка

Про це Монастирський сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



За його словами, до поліції надійшла інформація, що громадянка України шукала кілера для вчинення замовного вбивства громадянина України, який був колектором і мав вибивати борги, однак не виконав зобов'язань. Під час перевірки виявили ще одного замовника - основного, який є громадянином США.



Вони висловили побажання вбити жертву, тому поліція зімітувала його вбивство та надіслала замовникам фото "трупа", а також відео нібито похорону.



Після цього замовлення американець та українка звернулися за наступним, яке стосувалося завдання фізичної шкоди Роману Лещенку.



"Учора, 17 листопада, була зустріч замовників та кілера. Було надано завдаток у розмірі 20 тис. доларів", - сказав Монастирський.



Спроба вбивства пов'язана безпосередньо з діяльністю Лещенка в 2018 році, ще до заняття ним будь-якої державної посади.



Зазначається, основний мотив - це гроші, які Лещенко начебто у 2018 році не повернув громадянину США.



Сам Лещенко наголосив, що його нічого з тим чоловіком не повʼязує, і що той займався шахрайством із насінням для посіву.



Вбити Лещенка мали, коли американець вже прибув би до США.



"Статті, за якими буде оголошено підозру, є особливо важкими. За них передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі. Справедливість звичайно ж оцінить суд", - заявив міністр.



Громадянину США та його довіреній особі повідомлено про підозру у замаху на вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, викрадення людини та вимагання (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115; ч. 2 ст. 121; ч. 2 ст. 146; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 КК України). Вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу.



За словами начальника Національної поліції Ігоря Клименка, наразі замовники - громадянка України й громадянин США - знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання.



Сам Роман Лещенко заявив, що ніяк не реагував на шантаж та маніпуляції, і захищав свою ділову репутацію виключно у правовій площині.



"Маніпуляції, медійні атаки, шантаж, який здійснювався різними особами, я на них жодним чином не реагував, оскільки є правова площина для вирішення цих питань", - сказав Лещенко.



Він наголосив, що залякування та вбивства не матимуть результату, і все одно замовники понесуть відповідальність за скоєне.



"Я просто хочу сказати наступне: якщо хтось вважає, що будь-які погрози, замах шантаж або фізичне усунення міністра аргарної політики дасть можливість уникнути юридичної відповідальності, то я глибоко вас хочу запевнити, що у вас немає ніяких перспектив у цьому питанні, оскільки всі матеріали, всі дані про українську землю, всі резервні копії державного земельного кадастру - все це знаходиться в правоохоронних органах. І усуваючи, залякуючи, ви нічого не досягнете", - наголосив Лещенко.



Також він нагадав, що у січні давав інтерв’ю виданню Kyiv Post, у якому окреслив свою позицію щодо погроз.



У матеріалі йдеться, що "американський фермер звинуватив Романа Лещенка у нібито крадіжці 250 тисяч доларів. Лещенко звинувачення відкинув. Він сказав, що американець Курт Грошанс вчинив набагато гірший злочин, за що його посадять."



Колишні партнери по бізнесу почали працювати разом у 2018 році: Грошанс приїхав в Україну, щоб вирощувати зернові культури, Лещенка найняв керувати бізнесом. Через півроку Лещенко пішов з компанії.



Згодом Лещенко заявив, що компанія ухилялася від податків і контрабандно перевозила генетично модифіковане насіння зі США в Україну для вирощування тут. А Грошанс образився на його відхід і звинувачення і вирішив нашкодити йому, вимагаючи гроші. За його словами, американець почав судовий позов і погрожував йому розголосом лише після того, як він став державним чиновником. До цього "погрози" йому надсилали лише неофіційно через електронні листи, месенджери та особисті зустрічі.

Як повідомлялося раніше, поліцейському, якого підозрюють у вбивстві патрульного в Рубіжному, повідомили про підозру.