Документи на призначення Цивінського директором БЕБ повторно внесли в Кабмін

Про це повідомив у Facebook сам Цивінський.

Він подякував комісії з відбору директора БЕБ за принциповість і зазначив, що чекає на законну та зважену позицію уряду і новопризначеного прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

До свого допису він прикріпив свої запити до уряду та отримані офіційні відповіді.

"Важливий факт – жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано. Це означає лише одне – їх не існує. Якщо немає об'єктивних перешкод, необхідно виконати закон і призначити переможця конкурсу", - наголосив Цивінський.