Документи на призначення Цивінського директором БЕБ повторно внесли в Кабмін
Документи на призначення Олександра Цивінського, який переміг у конкурсі на директора Бюро економічної безпеки України, повторно внесли до Кабміну
Про це повідомив у Facebook сам Цивінський.
Він подякував комісії з відбору директора БЕБ за принциповість і зазначив, що чекає на законну та зважену позицію уряду і новопризначеного прем’єр-міністра Юлії Свириденко.
До свого допису він прикріпив свої запити до уряду та отримані офіційні відповіді.
"Важливий факт – жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано. Це означає лише одне – їх не існує. Якщо немає об'єктивних перешкод, необхідно виконати закон і призначити переможця конкурсу", - наголосив Цивінський.
- Конкурс на керівника Бюро економічної безпеки 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський, який був одним з керівників операції "Чисте місто".
- Однак кандидатуру Олександра Цивінського, який переміг у конкурсі на посаду директора БЕБ, не підтримав Кабмін — причиною стала наявність даних Служби безпеки України, що стосуються питань національної безпеки, у т. ч. родинних зв’язків із громадянами Росії. Сам Цивінський підтвердив, що всі необхідні перевірки пройшов, але не отримав жодного офіційного пояснення або документів щодо причин відмови. Уряд ухвалив рішення повторно запросити до подання не більше двох кандидатів, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи так звані безпекові критерії, хоча такі критерії прямо не передбачені законом про БЕБ.
- Конкурсна комісія, однак, вирішила не переглядати кандидатуру Цивінського, та не має можливості повторного розгляду — закон цього не передбачає.
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