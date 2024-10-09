Рада ухвалила законопроєкт, який завершує процедуру ратифікації Римського статуту

Про це поінформував нардеп Ярослав Железняк.

Документ підтримали 228 нардепів.

Як повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, цей законопроєкт був необхідним для того, щоб запрацював ратифікаційний закон, прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом України 24 серпня.

"Верховна Рада прийняла важливий президентський законопроєкт, який завершує процедуру ратифікації Римського статуту. Цей законопроєкт був необхідним для того, щоб набув чинності ратифікаційний закон, прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом України 24 серпня. Фактично, це завершення довгої дороги роботи над цим проєктом і далі залишається лише імплементація", - написала вона.

За її словами, ухваленням цього законопроєкту Україна вкотре підтвердила свою належність до цивілізованих демократичних держав.

"Але ми не зупиняємось на цьому - це тільки початок масштабної реформи кримінального законодавства щодо міжнародних злочинів. Закликаю партнерів і українську спільноту об'єднатись для швидкої та ефективної роботи", - зазначила Ірина Мудра.