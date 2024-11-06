ЦВК визнала співзасновника Prometheus Примаченка обраним нардепом

Про це інформує сайт ЦВК.

"До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Олега Макарова", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК нагадали, що Макарова обрали нардепом на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос".

"ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Голос" під №24, обраним народним депутатом України на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - повідомили у пресслужбі.

За даними руху "Чесно", Іван Примаченко народився у 1990 році в Донецьку. Закінчив Київський національний університет імені Шевченка та здобув науковий ступінь магістра історії. Потім навчався в Стенфордському університеті (США) за програмою The Ukrainian Emerging Leaders Program. Був членом наглядової ради аналітичного центру CEDOS та експертом групи "Реформа освіти та науки" Реанімаційного пакета реформ. Портал Prometheus заснував у 2014 році разом з Олексієм Молчановським. У 2019 році балотувався до парламенту за списками "Голосу", але не пройшов.