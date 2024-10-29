Помер народний депутат Олег Макаров

Про це повідомили у Верховній Раді.

"Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання", - йдеться у дописі.



Зазначається, що Макаров був секретарем Комітету ВРУ з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".

У 2019 він став народним депутатом за списком "Голосу", був членом однойменної фракції, але до партії не входив. До цього був депутатом Київради від "Самопомочі".

Наразі про причину смерті депутата не повідомляють. Макарову було 59 років.