Помер політик, правник і нардеп двох скликань Геннадій Москаль
Після важкої хвороби на 74-му році життя помер ексочільник Закарпатської ОДА і Луганської ОВА Геннадій Москаль
Про це повідомив нардеп Микола Княжицький.
"Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині", - написав він.
Княжицький нагадав, що Москаль займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою.
Під час Революції Гідності саме Геннадій Геннадійович попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади експрезидента-втікача Віктора Януковича на знищення Еспресо і 5 каналу.
Довідково. Геннадій Геннадійович Москаль - український політик, ексголова Закарпатської ОДА, український політик та правник, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005), Народний депутат України від фракції партії "Батьківщина". У 2011–2013 входив до складу політичної партії "Фронт Змін", однак після її вливання до "Батьківщини" перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді "Батьківщини".
З 2007 Народний депутат України VI та VII скликань, з грудня 2012 перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з 5 березня 2015. З 15 липня 2015-го по 11 червня 2019-го — знову голова Закарпатської ОДА.
- 27 травня 2020 року ексочільнику Закарпатської ОДА Геннадію Москалю стало погано в ефірі телеканалу NewsOne, передачу перервали.
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