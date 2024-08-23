Україна та Індія підписали чотири угоди. Деталі

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За словами Володимира Зеленського, Україна та Індія підписали чотири документи: медична сфера, співпраця в аграрній сфері, гуманітарні відносини, культура.

"Індія підтримує наш державний суверенітет і територіальну цілісність. І це важливо, бо всі у світі мають однаково поважати Статут ООН", - наголосив Зеленський.

Україна та Індія також оприлюднили спільну заяву щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі між нашими країнами та продовження військово-технічної співпраці.