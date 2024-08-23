Україна та Індія підписали чотири угоди. Деталі
У пʼятницю, 23 серпня, у присутності президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нарендра Моді, Україна та Індія підписали декілька важливих угод
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
За словами Володимира Зеленського, Україна та Індія підписали чотири документи: медична сфера, співпраця в аграрній сфері, гуманітарні відносини, культура.
"Індія підтримує наш державний суверенітет і територіальну цілісність. І це важливо, бо всі у світі мають однаково поважати Статут ООН", - наголосив Зеленський.
Україна та Індія також оприлюднили спільну заяву щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі між нашими країнами та продовження військово-технічної співпраці.
- У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр Індії Нарендра Моді приїхав до столиці України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленський, який розповів, що однією з тем їхньої розмови - Саміт миру.
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