Відбувається посилення вертикалі Офісу президента, - В'ятрович про кадрові ротації в уряді
Народний депутат України Володимир В'ятрович звернув увагу, що більшість новопризначених міністрів пов'язані з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Логіка кадрових перепризначень в уряді не зовсім зрозуміла. Сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль виступав протягом двох хвилин, і не роз'яснив, чим відрізнятиметься новий склад уряду від попереднього, хоча майже половина уряду була змінена", - зауважив В'ятрович.
За словами народного депутата України, складно зрозуміти, чому відбуваються зміни в уряді.
"І чому звільнили певних міністрів, замінивши їх іншими. Якщо проаналізувати внутрішню логіку цих призначень, то це подальше посилення вертикалі Офісу президента, оскільки більшість нових міністрів пов'язані з паном Єрмаком", - наголосив В'ятрович.
- Народний депутат України Дмитро Разумков прокоментував кадрові зміни у Кабміні, зазначивши, що заміна міністрів не вплине на роботу відомств.
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