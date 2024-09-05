Відбувається посилення вертикалі Офісу президента, - В'ятрович про кадрові ротації в уряді

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Логіка кадрових перепризначень в уряді не зовсім зрозуміла. Сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль виступав протягом двох хвилин, і не роз'яснив, чим відрізнятиметься новий склад уряду від попереднього, хоча майже половина уряду була змінена", - зауважив В'ятрович.

За словами народного депутата України, складно зрозуміти, чому відбуваються зміни в уряді.

"І чому звільнили певних міністрів, замінивши їх іншими. Якщо проаналізувати внутрішню логіку цих призначень, то це подальше посилення вертикалі Офісу президента, оскільки більшість нових міністрів пов'язані з паном Єрмаком", - наголосив В'ятрович.