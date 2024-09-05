Відсутність стратегії та кадрового потенціалу показує, що тут відбуваються ротації, – нардеп Разумков про кадрові зміни в Кабміні
Народний депутат України Дмитро Разумков прокоментував кадрові зміни у Кабміні, зазначивши, що заміна міністрів не вплине на роботу відомств
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Разумков зазначив, що не вбачає логіки у заміні міністрів, оскільки "зміна людей не повпливає на роботу міністерства". Він пояснив, що міністри не впливають на процеси, які відбуваються у їхніх відомствах.
"Сьогодні відсутність стратегії та відсутність кадрового потенціалу в тому числі показує, що тут відбуваються ротації. Тобто взяли заступника Офісу президента Сибігу загнали в Міністерство закордонних справ, тому що він наближений до голови Офісу. Забрали одного заступника Єрмака, зараз будуть ставити на міністра культури й інформації", - сказав Разумков.
Нардеп назвав Миколу Точицького кадровим фаховим дипломатом, але зазначив, що Міністерство з питань культури - це "не його зона відповідальності".
"Лише тому, що він є заступником Офісу президента, він не може бути хорошим лікарем, наприклад, або людиною, яка розбирається в міжнародній в тому числі санкційній політиці, в інформаційній політиці – це не його зона відповідальності. Його призначають лише тому, що він наближений до тих чи інших очільників Офісу президенту", - вважає депутат.
- Комітет ВРУ підтримав кандидатуру Точицького на посаду очільника Міністерства з питань культури і стратегічних комунікацій
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