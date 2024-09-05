Комітет ВРУ підтримав кандидатуру Точицького на посаду очільника Міністерства з питань культури і стратегічних комунікацій
Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформполітики рекомендував парламенту призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України
Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у facebook.
Комітет з питань гуманітарної політики підтримав кандидатуру Миколи Точицького на посаду міністра з питань культури і стратегічних комунікацій.
"Точицький патріот, хороший дипломат. Втім, опозиція утрималася у голосуванні. Це призначення може бути ефективним, але під час розмови на комітеті ми не почули від кандидата жодного бачення у припиненні політичної цензури і демократичних обмежень", - зауважив Княжицький.
Народний депутат відзначив, що це призначення може мати й позитивні аспекти.
"Натомість з позитиву - у Точицького є стійке бажання укріплювати і посилювати у світі захист національної ідентичності українців", - додав Княжицький.
Інформацію про рекомендацію призначення Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України підтвердив і постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм.
"Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України призначити Точицького Миколу Станіславовича на посаду Міністра культури та стратегічних комунікацій України", - написав він.
5 вересня профільні комітети Верховної Ради України рекомендували на призначення очільників міністерства у справах ветеранів, міністерства культури та стратегічних комунікацій, міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, міністерства молоді та спорту України, міністерства юстиції та міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, міністерства аграрної політики та продовольства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.35Продаж 46.03
- Актуальне
- Важливе