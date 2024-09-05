Комітет ВРУ підтримав кандидатуру Точицького на посаду очільника Міністерства з питань культури і стратегічних комунікацій

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у facebook.

Комітет з питань гуманітарної політики підтримав кандидатуру Миколи Точицького на посаду міністра з питань культури і стратегічних комунікацій.

"Точицький патріот, хороший дипломат. Втім, опозиція утрималася у голосуванні. Це призначення може бути ефективним, але під час розмови на комітеті ми не почули від кандидата жодного бачення у припиненні політичної цензури і демократичних обмежень", - зауважив Княжицький.

Народний депутат відзначив, що це призначення може мати й позитивні аспекти.

"Натомість з позитиву - у Точицького є стійке бажання укріплювати і посилювати у світі захист національної ідентичності українців", - додав Княжицький.

Інформацію про рекомендацію призначення Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України підтвердив і постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм.

"Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України призначити Точицького Миколу Станіславовича на посаду Міністра культури та стратегічних комунікацій України", - написав він.

5 вересня профільні комітети Верховної Ради України рекомендували на призначення очільників міністерства у справах ветеранів, міністерства культури та стратегічних комунікацій, міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, міністерства молоді та спорту України, міністерства юстиції та міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, міністерства аграрної політики та продовольства.