Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Латвії
Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Латвійській Республіці
Відповідний указ опублікували на сайті офісу президента України.
Анатолій Куцевол був призначений послом України в Латвії в грудні 2022 року. До нього цю дипломатичну місію виконував Олександр Міщенко.
Причини звільнення наразі не повідомляються, і указу про призначення нового посла поки що немає.
Раніше Куцевол був директором громадської організації, працював стратегічним радником віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, згодом став радником прем’єр-міністра з європейської інтеграції та цілей сталого розвитку, а також обіймав посаду заступника державного секретаря Кабінету Міністрів України.
- 8 жовтня повідомлялося, що ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни.
