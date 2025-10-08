Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Латвії

Відповідний указ опублікували на сайті офісу президента України.

Анатолій Куцевол був призначений послом України в Латвії в грудні 2022 року. До нього цю дипломатичну місію виконував Олександр Міщенко.

Причини звільнення наразі не повідомляються, і указу про призначення нового посла поки що немає.

Раніше Куцевол був директором громадської організації, працював стратегічним радником віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, згодом став радником прем’єр-міністра з європейської інтеграції та цілей сталого розвитку, а також обіймав посаду заступника державного секретаря Кабінету Міністрів України.