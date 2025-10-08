ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни

Про це повідомляє Верховна Рада .

Законопроєкт 14031 визначає, що проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства та європейських стандартів у теперішніх умовах є неможливим в умовах військової агресії РФ проти України.

Також наголошується на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресор — РФ.

У документі зазначається, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, нацбезпеки, оборони держави та життєдіяльності громад.