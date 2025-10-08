ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни
Документ визначає порядок функціонування сільських, селищних, міських, районних і обласних рад, а також голів громад в умовах воєнної агресії РФ
Про це повідомляє Верховна Рада .
Законопроєкт 14031 визначає, що проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства та європейських стандартів у теперішніх умовах є неможливим в умовах військової агресії РФ проти України.
Також наголошується на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресор — РФ.
У документі зазначається, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, нацбезпеки, оборони держави та життєдіяльності громад.
- 24 вересня Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може провести вибори, утім лише після досягнення режиму припинення вогню та за умов гарантій безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.88Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе