Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни

ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни

Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
13:08
Суспільство на фото Верховна Рада України

Документ визначає порядок функціонування сільських, селищних, міських, районних і обласних рад, а також голів громад в умовах воєнної агресії РФ

Зміст

Про це повідомляє Верховна Рада .

Законопроєкт 14031 визначає, що проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства та європейських стандартів у теперішніх умовах є неможливим в умовах військової агресії РФ проти України.

Також наголошується на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресор —  РФ.

У документі зазначається, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, нацбезпеки, оборони держави та життєдіяльності громад.

  • 24 вересня Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може провести вибори, утім лише після досягнення режиму припинення вогню та за умов гарантій безпеки.

 

2025, середа
8 жовтня
14:41
Український фільм «Ти — космос» отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
Український фільм "Ти — космос" отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
14:04
OPINION
Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України
13:46
Ексклюзив
Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо
13:26
Набелівська премія з хімії 2025: фото з відкритих джерел
Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених "за розробку металоорганічних каркасів"
13:19
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору
12:55
погода, опади, дощь
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
12:37
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"
12:01
OPINION
Єдиний шлях до миру – це перемога України. Російську загрозу необхідно ліквідувати назавжди
11:48
Пожежа на нафтобазі в Феодосії після влучання БПЛА вирує третій день, окупаційна влада мовчить, люди виїжджають
11:48
Оновлено
Атака РФ уночі 8 жовтня: на Чернігівщині влучання в енергообʼєкт, на Дніпровщині є поранені
11:38
військові навчання Індії та РФ
Росія та Індія розпочали спільні військові навчання
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми втратили двох побратимів, знищили 50 окупантів й 8 взяли у полон": капітан 141-ї ОМБр Юрій "Beard" про штурм Січневого на Дніпровщині
10:50
Аналітика
супутникова розвідка
Україна в битві розвідок: все більше залежить від космосу
10:43
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через обстріли без світла залишаються споживачі в кількох областях: ситуація в енергосистемі 8 жовтня
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Над секретними заводами, де випускають ракети для України, "гудуть дрони", а ЄС надає перевагу міжусобицям, а не протистоянню Росії. Акценти світових ЗМІ 8 жовтня
10:20
шахед
Сили ППО вночі знешкодили 154 зі 183 ворожих БПЛА
10:02
OPINION
Китай нав'язує Росії дуже "особливі" умови співпраці
09:56
коронавірус
Японські вчені виявили біологічну причину тривалого "затуманення" мозку при COVID-19
09:51
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро
09:43
Ексклюзив
Куба
"Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ
09:27
ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією
08:44
Ексклюзив
Херсон
"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
08:43
Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію
08:43
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
08:12
крилата ракета "Tomahawk"
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
08:08
Огляд
іграшковий динозавр
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
08:02
OPINION
Василь Пехньо
Війна дрейфує в тил
07:57
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
За добу росіяни втратили 1010 окупантів, 26 артсистем і 75 одиниць автотехніки
07:42
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Трейдери вимагають від індійських держкомпаній платити за нафту з РФ в китайських юанях, - Reuters
07:31
Огляд
"Чемпіон чемпіонів": 154 роки тому народився черкащанин Іван Піддубний, чию славу росіяни намагаються привласнити
06:57
Кількість скарг про порушення мовного закону від початку року зросла на чверть
06:26
"Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижнів": ЦПД спростував фейк росіян
06:04
На кортеж президента Еквадору скоїли напад. Міністерка енергетики назвала це замахом на вбивство, 5 людей затримали
05:30
Міжнародні резерви України у вересні зросли майже на $500 млн і досягли рівня $46,52 млрд
00:56
нафта
Росія збільшила експорт сирої нафти через атаки українських БПЛА на НПЗ, - Bloomberg
00:25
Оновлено
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна U20 поступилася Іспанії та вилетіла у 1/8 фіналу ЧС-2025
2025, вiвторок
7 жовтня
23:43
Казино
Мінцифри, БЕБ і PlayCity підписали меморандум про співпрацю для боротьби з нелегальним гральним бізнесом
23:03
Естонія
В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ
22:36
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
22:31
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Є сумніви, що вони були угорські": генерал-майор СБУ Ягун про БПЛА, які залетіли на Закарпаття з боку Угорщини
Більше новин
