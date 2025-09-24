Зеленський назвав умовами проведення виборів в Україні припинення вогню та гарантії безпеки
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може провести вибори, утім лише після досягнення режиму припинення вогню та за умов гарантій безпеки
Про це Володимир Зеленський сказав в ефірі FoxNews.
Президент повідомив, що Україна готова провести вибори. За словами Зеленського, для цього потрібні лише гарантії безпеки та підтримка від партнерів.
"Нам потрібна лише безпека для проведення виборів. Ми готові. За умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції. Ми можемо. З гарантіями безпеки від наших партнерів, звісно", — пояснив президент.
- Політолог Вадим Денисенко зазначив, що українська політика залишається в логіці виборчої кампанії, навіть за умов відсутності реальних перспектив для їх проведення найближчим часом.
- Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив, що попри заборону проводити вибори під час воєнного стану, в політичному середовищі обговорюються різні сценарії, зокрема ймовірність проведення президентських виборів одразу після укладення мирної угоди або встановлення перемир'я.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.62
- EUR Купівля 48.48Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе