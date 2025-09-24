Зеленський назвав умовами проведення виборів в Україні припинення вогню та гарантії безпеки

Про це Володимир Зеленський сказав в ефірі FoxNews.

Президент повідомив, що Україна готова провести вибори. За словами Зеленського, для цього потрібні лише гарантії безпеки та підтримка від партнерів.

"Нам потрібна лише безпека для проведення виборів. Ми готові. За умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції. Ми можемо. З гарантіями безпеки від наших партнерів, звісно", — пояснив президент.