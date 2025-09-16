Наша головна проблема, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде, - політолог Денисенко
Українська політика залишається в логіці виборчої кампанії, навіть за умов відсутності реальних перспектив для їх проведення найближчим часом
Про це в ефірі Еспресо сказав доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.
"Наша головна проблема полягає в тому, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде. Тобто якщо подивитися на проєкт бюджету на 2026 рік, який учора презентували - це соціально орієнтований бюджет, який багато хто вже починає трактувати як передвиборчий. Це свідчить про те, що відбувається певний розворот у бік соціальної політики", - зауважив Денисенко.
Політолог також наголосив, що ми не маємо тієї інформації, якою володіє керівництво країни щодо закінчення війни.
"Але, з огляду на об'єктивні причини й відкриті джерела, говорити про те, що ми наближаємось до завершення війни в найближчі місяці - чесно кажучи, язик не повертається", - зазначив Денисенко.
- Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила про ухвалення проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який уже передано на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом документа визначено безпеку, оборону та соціальну підтримку громадян у час війни.
- Біла Церква
