Наша головна проблема, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде, - політолог Денисенко

Про це в ефірі Еспресо сказав доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.

"Наша головна проблема полягає в тому, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде. Тобто якщо подивитися на проєкт бюджету на 2026 рік, який учора презентували - це соціально орієнтований бюджет, який багато хто вже починає трактувати як передвиборчий. Це свідчить про те, що відбувається певний розворот у бік соціальної політики", - зауважив Денисенко.

Політолог також наголосив, що ми не маємо тієї інформації, якою володіє керівництво країни щодо закінчення війни.

"Але, з огляду на об'єктивні причини й відкриті джерела, говорити про те, що ми наближаємось до завершення війни в найближчі місяці - чесно кажучи, язик не повертається", - зазначив Денисенко.