Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік

Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік

Ксенія Золотова
15 вересня, 2025 понедiлок
18:47
Економіка Юлія Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила про ухвалення проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який уже передано на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом документа визначено безпеку, оборону та соціальну підтримку громадян у час війни

Зміст

Про це вона написала у фейсбук.

"Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026", — заявила очільниця уряду.

Основні фінансові параметри бюджету

  • Видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд грн порівняно з 2025 роком).
  • Доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або +18,8% від 2025 року).
  • Дефіцит: прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 відсоткових пункти менше, ніж у 2025 році).
  • Потреба у зовнішньому фінансуванні: 2 трлн 79 млрд грн.

Видатки на оборону і безпеку

  • Загалом на сектор безпеки та оборони: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП, +168,6 млрд грн від 2025 року).
  • Виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн — українські боєприпаси, ракети, протиракетна оборона, авіаційна та бронетехніка.
  • Пріоритет — грошове забезпечення військових, підтримка їхніх родин, посилення протиповітряної оборони, розвиток власних оборонних технологій, у тому числі дронів.

Освіта

  • Загальні видатки: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн від 2025 року).
  • Підвищення зарплат вчителів на 50% у два етапи: +30% з 1 січня 2026 року, +20% з 1 вересня 2026 року.
  • Безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів 1–11 класів з 1 жовтня 2026 року.
  • Стипендії для студентів — збільшення удвічі для понад 163 тисяч осіб з 1 вересня 2026 року.

Наука

  • Фінансування: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн від 2025 року).
  • Передбачено підтримку молодих вчених, фінансування ключових наукових установ, створення оборонних дослідницьких центрів, розробки для бізнесу.

Охорона здоров’я

  • Загальні видатки: 258 млрд грн (+38 млрд грн від 2025 року).
  • Зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги — до 35 тис. грн, особливі надбавки медикам у прифронтових регіонах.
  • Програма медичних гарантій — 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн від 2025 року).
  • Безкоштовні ліки для хронічних хворих (серцево-судинні, діабет тощо).
  • Чекап 40+: 10 млрд грн на скринінг здоров’я для громадян віком від 40 років.

Пенсійне забезпечення

  • Загальні видатки: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн від 2025 року).
  • Передбачена індексація пенсій.

Соціальна сфера

  • Фінансування: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн від 2025 року).
  • Допомога внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, протезування, програми "єЯсла" та "Пакунок школяра".
  • Новий напрям — підтримка демографічного розвитку: 24,5 млрд грн (допологова допомога, одноразові виплати при народженні, догляд за дитиною до 1 року).

Ветеранська політика

  • Видатки: 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн від 2025 року).
  • Компенсації на житло для ветеранів з інвалідністю І–ІІ групи, заходи з інтеграції, ветеранські простори.
  • Додатково: 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.

Регіони

  • Загальні доходи: 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн від 2025 року).
  • Міжбюджетні трансферти: 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу

  • Загальні видатки: 41,5 млрд грн.
  • Програми: доступні кредити "5-7-9%", іпотека "єОселя", індустріальні парки, гранти виробникам, продовження фінансування програми Brave1.

Аграрний сектор

  • Видатки: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн від 2025 року).
  • Продовження програм грантів, компенсація відсотків за кредитами "5-7-9%", 200 млн грн на дотації для зрошувальних систем.

Культура

  • Фінансування: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн від 2025 року).
  • Підтримка контенту, спрямованого на утвердження національної ідентичності та єдності.

Відновлення та модернізація

  • Публічні інвестиції: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн від 2025 року).

Юлія Свириденко підкреслила, що бюджет збалансовано таким чином, аби водночас задовольнити потреби Сил оборони та безпеки, підтримати ветеранів, забезпечити соціальні виплати і гарантувати стійкість України в умовах війни.

  • Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що через затягування війни наразі непокрите фінансування дефіциту бюджету України наступного року складає $16 млрд.
