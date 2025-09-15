Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила про ухвалення проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який уже передано на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом документа визначено безпеку, оборону та соціальну підтримку громадян у час війни
Про це вона написала у фейсбук.
"Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026", — заявила очільниця уряду.
Основні фінансові параметри бюджету
- Видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд грн порівняно з 2025 роком).
- Доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або +18,8% від 2025 року).
- Дефіцит: прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 відсоткових пункти менше, ніж у 2025 році).
- Потреба у зовнішньому фінансуванні: 2 трлн 79 млрд грн.
Видатки на оборону і безпеку
- Загалом на сектор безпеки та оборони: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП, +168,6 млрд грн від 2025 року).
- Виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн — українські боєприпаси, ракети, протиракетна оборона, авіаційна та бронетехніка.
- Пріоритет — грошове забезпечення військових, підтримка їхніх родин, посилення протиповітряної оборони, розвиток власних оборонних технологій, у тому числі дронів.
Освіта
- Загальні видатки: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн від 2025 року).
- Підвищення зарплат вчителів на 50% у два етапи: +30% з 1 січня 2026 року, +20% з 1 вересня 2026 року.
- Безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів 1–11 класів з 1 жовтня 2026 року.
- Стипендії для студентів — збільшення удвічі для понад 163 тисяч осіб з 1 вересня 2026 року.
Наука
- Фінансування: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн від 2025 року).
- Передбачено підтримку молодих вчених, фінансування ключових наукових установ, створення оборонних дослідницьких центрів, розробки для бізнесу.
Охорона здоров’я
- Загальні видатки: 258 млрд грн (+38 млрд грн від 2025 року).
- Зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги — до 35 тис. грн, особливі надбавки медикам у прифронтових регіонах.
- Програма медичних гарантій — 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн від 2025 року).
- Безкоштовні ліки для хронічних хворих (серцево-судинні, діабет тощо).
- Чекап 40+: 10 млрд грн на скринінг здоров’я для громадян віком від 40 років.
Пенсійне забезпечення
- Загальні видатки: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн від 2025 року).
- Передбачена індексація пенсій.
Соціальна сфера
- Фінансування: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн від 2025 року).
- Допомога внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, протезування, програми "єЯсла" та "Пакунок школяра".
- Новий напрям — підтримка демографічного розвитку: 24,5 млрд грн (допологова допомога, одноразові виплати при народженні, догляд за дитиною до 1 року).
Ветеранська політика
- Видатки: 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн від 2025 року).
- Компенсації на житло для ветеранів з інвалідністю І–ІІ групи, заходи з інтеграції, ветеранські простори.
- Додатково: 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.
Регіони
- Загальні доходи: 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн від 2025 року).
- Міжбюджетні трансферти: 289,3 млрд грн.
Підтримка бізнесу
- Загальні видатки: 41,5 млрд грн.
- Програми: доступні кредити "5-7-9%", іпотека "єОселя", індустріальні парки, гранти виробникам, продовження фінансування програми Brave1.
Аграрний сектор
- Видатки: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн від 2025 року).
- Продовження програм грантів, компенсація відсотків за кредитами "5-7-9%", 200 млн грн на дотації для зрошувальних систем.
Культура
- Фінансування: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн від 2025 року).
- Підтримка контенту, спрямованого на утвердження національної ідентичності та єдності.
Відновлення та модернізація
- Публічні інвестиції: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн від 2025 року).
Юлія Свириденко підкреслила, що бюджет збалансовано таким чином, аби водночас задовольнити потреби Сил оборони та безпеки, підтримати ветеранів, забезпечити соціальні виплати і гарантувати стійкість України в умовах війни.
- Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що через затягування війни наразі непокрите фінансування дефіциту бюджету України наступного року складає $16 млрд.
