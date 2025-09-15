Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік

Про це вона написала у фейсбук.

"Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026", — заявила очільниця уряду.

Основні фінансові параметри бюджету

Видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд грн порівняно з 2025 роком).

Доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або +18,8% від 2025 року).

Дефіцит: прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 відсоткових пункти менше, ніж у 2025 році).

Потреба у зовнішньому фінансуванні: 2 трлн 79 млрд грн.

Видатки на оборону і безпеку

Загалом на сектор безпеки та оборони: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП, +168,6 млрд грн від 2025 року).

Виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн — українські боєприпаси, ракети, протиракетна оборона, авіаційна та бронетехніка.

Пріоритет — грошове забезпечення військових, підтримка їхніх родин, посилення протиповітряної оборони, розвиток власних оборонних технологій, у тому числі дронів.

Освіта

Загальні видатки: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн від 2025 року).

Підвищення зарплат вчителів на 50% у два етапи: +30% з 1 січня 2026 року, +20% з 1 вересня 2026 року.

Безкоштовне харчування для 4,4 млн школярів 1–11 класів з 1 жовтня 2026 року.

Стипендії для студентів — збільшення удвічі для понад 163 тисяч осіб з 1 вересня 2026 року.

Наука

Фінансування: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн від 2025 року).

Передбачено підтримку молодих вчених, фінансування ключових наукових установ, створення оборонних дослідницьких центрів, розробки для бізнесу.

Охорона здоров’я

Загальні видатки: 258 млрд грн (+38 млрд грн від 2025 року).

Зарплати лікарів первинної та екстреної допомоги — до 35 тис. грн, особливі надбавки медикам у прифронтових регіонах.

Програма медичних гарантій — 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн від 2025 року).

Безкоштовні ліки для хронічних хворих (серцево-судинні, діабет тощо).

Чекап 40+: 10 млрд грн на скринінг здоров’я для громадян віком від 40 років.

Пенсійне забезпечення

Загальні видатки: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн від 2025 року).

Передбачена індексація пенсій.

Соціальна сфера

Фінансування: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн від 2025 року).

Допомога внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, протезування, програми "єЯсла" та "Пакунок школяра".

Новий напрям — підтримка демографічного розвитку: 24,5 млрд грн (допологова допомога, одноразові виплати при народженні, догляд за дитиною до 1 року).

Ветеранська політика

Видатки: 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн від 2025 року).

Компенсації на житло для ветеранів з інвалідністю І–ІІ групи, заходи з інтеграції, ветеранські простори.

Додатково: 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.

Регіони

Загальні доходи: 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн від 2025 року).

Міжбюджетні трансферти: 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу

Загальні видатки: 41,5 млрд грн.

Програми: доступні кредити "5-7-9%", іпотека "єОселя", індустріальні парки, гранти виробникам, продовження фінансування програми Brave1.

Аграрний сектор

Видатки: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн від 2025 року).

Продовження програм грантів, компенсація відсотків за кредитами "5-7-9%", 200 млн грн на дотації для зрошувальних систем.

Культура

Фінансування: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн від 2025 року).

Підтримка контенту, спрямованого на утвердження національної ідентичності та єдності.

Відновлення та модернізація

Публічні інвестиції: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн від 2025 року).

Юлія Свириденко підкреслила, що бюджет збалансовано таким чином, аби водночас задовольнити потреби Сил оборони та безпеки, підтримати ветеранів, забезпечити соціальні виплати і гарантувати стійкість України в умовах війни.