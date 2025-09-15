Дефіцит у 16 млрд євро: Марченко заявив, що Україна в 2026 році потребуватиме більше зовнішнього фінансування

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Міністр фінансів Сергій Марченко під час 20-ї щорічної конференції YES "Як нам завершити війну" зазначив, що Україна у зв’язку із затягуванням війни наступного року потребує більше зовнішнього фінансування, ніж цього року.

"Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Мені необхідно покрити $16 млрд на наступний рік", – сказав він.

Розрахунки ще тривають, і Україна сподівається знайти спільну мову з партнерами щодо фінансування наступного року, бо це є ключовим питанням.

Щодо ініціативи репараційного кредиту Україні під заставу заморожених російських активів, яку озвучила цього тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Марченко прокоментував, що європейські колеги дуже креативні.

"Вони здатні підготувати різні механізми, які допомагають нам використовувати заморожені (російської) активи без реальної конфіскації", – уточнив міністр.

Він привітав ці зусилля, але зауважив, що дебати щодо конкретного механізму ще тривають, і він не збирається їх псувати.