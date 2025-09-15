Дефіцит у 16 млрд євро: Марченко заявив, що Україна в 2026 році потребуватиме більше зовнішнього фінансування
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що через затягування війни наразі непокрите фінансування дефіциту бюджету України наступного року складає $16 млрд
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Міністр фінансів Сергій Марченко під час 20-ї щорічної конференції YES "Як нам завершити війну" зазначив, що Україна у зв’язку із затягуванням війни наступного року потребує більше зовнішнього фінансування, ніж цього року.
"Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Цього року їх було більше (ніж минулого року). Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Мені необхідно покрити $16 млрд на наступний рік", – сказав він.
Розрахунки ще тривають, і Україна сподівається знайти спільну мову з партнерами щодо фінансування наступного року, бо це є ключовим питанням.
Щодо ініціативи репараційного кредиту Україні під заставу заморожених російських активів, яку озвучила цього тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Марченко прокоментував, що європейські колеги дуже креативні.
"Вони здатні підготувати різні механізми, які допомагають нам використовувати заморожені (російської) активи без реальної конфіскації", – уточнив міністр.
Він привітав ці зусилля, але зауважив, що дебати щодо конкретного механізму ще тривають, і він не збирається їх псувати.
- Раніше Гетманцев заявив, що цього року Україна отримає $54 млрд допомоги від партнерів. Це більше, ніж країна потребує в цьому році. Гетманцев уточнив, що приблизно $39 млрд зовнішньої допомоги піде на цей рік, решта - $15 млрд - піде на наступний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.47
- EUR Купівля 48.09Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе