Гетманцев заявив, що Україна цьогоріч отримає від партнерів більше, ніж потребує: $15 млрд перейде на наступний рік

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю "РБК-Україна".

Відповідаючи на питання, чи вдасться Україні покрити всі заплановані бюджетні витрати, голова фінкомітету ВР зазначив: "За 7 місяців дохідна частина загального фонду державного бюджету виконана на 105% від плану. За податковими надходженнями – на 104%. Частково ми тут бачимо підвищення податків на прибуток банків".

Гетманцев зауважив, що зростанню доходів сприяла і детінізація.

"Крім цього, ми маємо у цьому році отримати $54 млрд допомоги від партнерів. Це більше, ніж ми потребуємо в цьому році, і це утворить перехідний залишок на наступний рік. Тому цей рік ми проходимо дуже впевнено, й у нас нема жодних підстав хвилюватися", - запевнив він.

Гетманцев уточнив, що приблизно $39 млрд зовнішньої допомоги піде на цей рік, решта з $54 млрд залишиться на наступний. Загалом по ситуації щодо наступного року, за словами голови фінкомітету, різні прогнози.

"Нацбанк дав прогноз з потребою у зовнішньому фінансуванні у $35 млрд. На 2027 рік - $30 млрд. Кабмін оцінює потребу на 2026 рік в $45 млрд. З них, за оцінками Мінфіну, з урахуванням перехідних залишків буде закрито $35 млрд. Іншими словами, поки $10 млрд не вистачає на наступний рік", - додав Гетманцев.