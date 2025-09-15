Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Гетманцев заявив, що Україна цьогоріч отримає від партнерів більше, ніж потребує: $15 млрд перейде на наступний рік

Гетманцев заявив, що Україна цьогоріч отримає від партнерів більше, ніж потребує: $15 млрд перейде на наступний рік

Дар'я Тарасова
15 вересня, 2025 понедiлок
11:31
Економіка Данило Гетманцев

Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що за 7 місяців дохідна частина загального фонду державного бюджету виконана на 105% від плану

Зміст

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю "РБК-Україна".

Відповідаючи на питання, чи вдасться Україні покрити всі заплановані бюджетні витрати, голова фінкомітету ВР зазначив: "За 7 місяців дохідна частина загального фонду державного бюджету виконана на 105% від плану. За податковими надходженнями – на 104%. Частково ми тут бачимо підвищення податків на прибуток банків".

Гетманцев зауважив, що зростанню доходів сприяла і детінізація.

"Крім цього, ми маємо у цьому році отримати $54 млрд допомоги від партнерів. Це більше, ніж ми потребуємо в цьому році, і це утворить перехідний залишок на наступний рік. Тому цей рік ми проходимо дуже впевнено, й у нас нема жодних підстав хвилюватися", - запевнив він.

Гетманцев уточнив, що приблизно $39 млрд зовнішньої допомоги піде на цей рік, решта з $54 млрд залишиться на наступний. Загалом по ситуації щодо наступного року, за словами голови фінкомітету, різні прогнози.

"Нацбанк дав прогноз з потребою у зовнішньому фінансуванні у $35 млрд. На 2027 рік - $30 млрд. Кабмін оцінює потребу на 2026 рік в $45 млрд. З них, за оцінками Мінфіну, з урахуванням перехідних залишків буде закрито $35 млрд. Іншими словами, поки $10 млрд не вистачає на наступний рік", - додав Гетманцев.

11:57
Погода з Наталкою Діденко
Вереснева погода вразить контрастами: зливи в Карпатах і літнє тепло в Києві, - прогноз Наталки Діденко
11:56
Українські військові звільнили Панківку на Добропільському напрямку
11:45
OPINION
"Справжнє путінське замкнене коло": Портников про удари України по російських НПЗ
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому Путін не припинить війну проти Заходу та як російські дрони тестують НАТО. Акценти світових ЗМІ 15 вересня
11:30
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Дрон тримають на митниці півроку": волонтер з Польщі про відкрите провадження на нього у суді Львова
11:22
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилось через похолодання: ситуація в енергосистемі 15 вересня
11:17
Ексклюзив
Соломія Бобровська
Бобровська: Військовий омбудсмен в рамках Міноборони та Генштабу - абсурдно
11:02
фейк, фейки
Підірвати довіру до Коаліції охочих і використати "Захід-2025" для тиску, - ЦПД про мету дезінформації РФ у вересні
11:00
Інтерв’ю
Лукаш Вантух
"Якби на Польщу напали, ми так би не воювали, як українці", - ексдепутат міськради Кракова Лукаш Вантух
10:49
Попереджав окупантів про атаки дронів: СБУ викрила російського агента в лавах ЗСУ
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:23
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує війною проти НАТО, якщо країни Альянсу збиватимуть російські дрони над Україною
10:10
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Європа - це мої друзі, але вони купують нафту в Росії": Трамп закликав ЄС посилити санкції проти РФ
10:05
OPINION
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
09:54
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 9 людей поранено
09:44
Андрющенко: РФ почала використовувати транспорт газової служби для перевезення військових на фронт
09:36
Ексклюзив
Алла Пугачова
"Ми жили не в комуналці, а в штучному таборі": медіаексперт Путінцев про резонансне інтерв’ю Пугачової
09:33
Данило Гетманцев
"У нас достатньо великі резерви НБУ": Гетманцев відповів, який курс гривні до долара чекати у 2026 році
09:32
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 59 з 84 російських безпілотників
09:26
Принц Гаррі прибув до Києва
"Одна із найсумніших речей, які я коли-небудь бачив": принц Гаррі підсумував візит до Києва
09:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
08:48
Радослав Сікорський
"Якби це сталося в Україні, це б розцінили як 100% успіх": Сікорський відкинув заяви, що ППО Польщі була неготова до атаки дронів
08:42
Оновлено
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 187 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:29
Інфографіка
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру
08:14
Starlink
Starlink перестав працювати вздовж лінії фронту, звʼязок поступово відновлюється, - Мадяр
08:14
"Атеш" розвідав базу Чорноморського флоту РФ в Севастополі
07:58
КНДР, Північна Корея
КНДР назвала своє володіння ядерною зброєю неминучим, а заяви США про її денуклеаризацію – "політичною провокацією"
07:42
військові США
Вперше за президентства Трампа США, Японія та Південна Корея розпочали військові навчання: в КНДР назвали це репетицією війни
07:38
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 броньовані машини, 35 артсистем та 910 військових
07:27
Майк Джонсон
"Санкції проти РФ давно назріли": спікер Джонсон заявив, що в конгресі щодо цього "є великий апетит", але потрібно узгодження Трампа
06:57
протести у Непалі
У Непалі нова премʼєрка вступила на посаду після повалення уряду й закликала до спокою після протестів
06:37
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 15 вересня: рух дронів
06:29
TikTok
Адміністрація Трампа вчетверте переносить кінцевий термін продажу або закриття TikTok в США, - Reuters
06:24
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та РФ "не таким реалістичним"
06:19
OPINION
Ті, хто хвалять Пугачову, і ті, хто сварять її, насправді залишаються в полоні колоніальної свідомості
05:47
Зеленський, Путін, Трамп
"Мені доведеться втрутитись": Трамп не виключає можливості зустрічі Путіна із Зеленським за його участі
00:13
"Ця безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці", - Каллас про російський дрон у Румунії
2025, неділя
14 вересня
23:46
Радослав Сікорський
Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення російських дронів і ракет над Україною
22:51
Ексклюзив
Віталій Портников
Всі гарантії безпеки для України можуть відбутися під час війни або ніколи, - Портников
22:45
Габріель Атталь
У Миколаїв на День міста приїхав експрем’єр Франції Атталь
Більше новин
