"У нас достатньо великі резерви НБУ": Гетманцев відповів, який курс гривні до долара чекати у 2026 році

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю "РБК-Україна".

"Можуть бути різні оцінки бізнесу. Але в бюджетній декларації у нас середньорічний курс 44,7 грн за долар. У нас достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. Так, є істотні проблеми з торговим балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою. Якщо вона буде ритмічна, то жодного тиску на курс не буде", - заявив голова фінкомітету Верховної Ради.

За словами Гетманцева, якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом.

Читайте також: Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро

"Але поки такі ризики не високі", - підсумував нардеп.