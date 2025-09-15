"У нас достатньо великі резерви НБУ": Гетманцев відповів, який курс гривні до долара чекати у 2026 році
Голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що у бюджетній декларації закладений середньорічний курс 44,7 грн за долар
Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю "РБК-Україна".
"Можуть бути різні оцінки бізнесу. Але в бюджетній декларації у нас середньорічний курс 44,7 грн за долар. У нас достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. Так, є істотні проблеми з торговим балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою. Якщо вона буде ритмічна, то жодного тиску на курс не буде", - заявив голова фінкомітету Верховної Ради.
За словами Гетманцева, якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом.
"Але поки такі ризики не високі", - підсумував нардеп.
- На курс валют євро-долар впливає Центральний банк Європейського Союзу і політика, яку проводить Федеральна резервна система.
