Кошель: Не виключаю швидких президентських виборів після мирної угоди
Попри заборону проводити вибори під час воєнного стану, в політичному середовищі обговорюються різні сценарії, зокрема ймовірність проведення президентських виборів одразу після укладення мирної угоди або встановлення перемир'я
Про це в ефірі Еспресо сказав доктор історичних наук, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
"Відповідно до Конституції, вибори в умовах правового режиму воєнного стану проводити не можна - ні парламентські, ні президентські, ні місцеві. Ця позиція базується на оцінках провідних авторитетних фахівців із конституційного права", - наголосив Кошель.
За словами голови Комітету виборців України, однак існує і політична оцінка. Скажімо, Руслан Стефанчук кілька років тому заявив, що Конституція дозволяє проводити президентські вибори.
"Тому я не виключаю різних форматів, зокрема й можливості підготовки швидких президентських виборів одразу після будь-якої мирної угоди чи перемир’я.
Адже потенційні кандидати і політичні сили можуть вийти з військового середовища. Теоретично може з'явитися три-чотири нові політичні партії, які будуть значно впливовішими, ніж старі, можливо, навіть разом узяті. Тому можуть розглядатися різні формати", - зазначив Кошель.
- Політолог Вадим Денисенко зазначив, що українська політика залишається в логіці виборчої кампанії, навіть за умов відсутності реальних перспектив для їх проведення найближчим часом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе