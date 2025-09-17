Кошель: Не виключаю швидких президентських виборів після мирної угоди

Про це в ефірі Еспресо сказав доктор історичних наук, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Відповідно до Конституції, вибори в умовах правового режиму воєнного стану проводити не можна - ні парламентські, ні президентські, ні місцеві. Ця позиція базується на оцінках провідних авторитетних фахівців із конституційного права", - наголосив Кошель.

За словами голови Комітету виборців України, однак існує і політична оцінка. Скажімо, Руслан Стефанчук кілька років тому заявив, що Конституція дозволяє проводити президентські вибори.

"Тому я не виключаю різних форматів, зокрема й можливості підготовки швидких президентських виборів одразу після будь-якої мирної угоди чи перемир’я.

Адже потенційні кандидати і політичні сили можуть вийти з військового середовища. Теоретично може з'явитися три-чотири нові політичні партії, які будуть значно впливовішими, ніж старі, можливо, навіть разом узяті. Тому можуть розглядатися різні формати", - зазначив Кошель.