Полк Калиновського повідомив про загибель чотирьох бійців
Сформований із білоруських добровольців для захисту України від російського вторгнення полк ім. Кастуся Калиновського повідомив про загибель чотирьох бійців батальйонів "Литвин" і "Волат"
Про це йдеться у Telegram-каналі полка.
"Батальйон "Литвин" і батальйон "Волат" зазнали втрат. Четверо наших героїв загинули. Ми підтримуємо зв'язок з рідними та близькими загиблих. Позивні та особливо імена бійців не розголошуються задля безпеки рідних", - йдеться у повідомленні.
Загиблі - троє бійців батальйону "Литвин" і один боєць батальйону "Волат".
У підрозділі заявили, що імена полеглих бійців назвуть у свій час.
"Ми ніколи не забудемо наших побратимів і, незважаючи ні на що, продовжуємо шлях до перемоги над кривавою імперією. Рано чи пізно імена загиблих з гордістю прозвучать у рідній Білорусі! Вони звучатимуть і в назвах вулиць, і в підручниках історії, і в піснях рідного народу", - зазначає полк Калиновського.
Також підрозділ наголосив, що не веде жодного спілкування через мережу Viber з родичами та знайомими бійців.
- Раніше полк ім. Кастуся Калиновського закликав білорусів бути готовими до рішучих дій зі звільнення Білорусі від диктатури та окупації, наголосивши, що білоруським військовим доведеться зробити вибір - виконати присягу на вірність білоруському народу або злочинний наказ самопроголошеної "влади".
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