Полк Калиновського повідомив про загибель чотирьох бійців

Про це йдеться у Telegram-каналі полка.

"Батальйон "Литвин" і батальйон "Волат" зазнали втрат. Четверо наших героїв загинули. Ми підтримуємо зв'язок з рідними та близькими загиблих. Позивні та особливо імена бійців не розголошуються задля безпеки рідних", - йдеться у повідомленні.

Загиблі - троє бійців батальйону "Литвин" і один боєць батальйону "Волат".

У підрозділі заявили, що імена полеглих бійців назвуть у свій час.

"Ми ніколи не забудемо наших побратимів і, незважаючи ні на що, продовжуємо шлях до перемоги над кривавою імперією. Рано чи пізно імена загиблих з гордістю прозвучать у рідній Білорусі! Вони звучатимуть і в назвах вулиць, і в підручниках історії, і в піснях рідного народу", - зазначає полк Калиновського.

Також підрозділ наголосив, що не веде жодного спілкування через мережу Viber з родичами та знайомими бійців.