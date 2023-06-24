Будьте готові до рішучих дій, - Полк Калиновського звернувся до білорусів

Про це Полк Калиновського заявив у telegram.

"Сприятливі умови для знищення диктатури швидко наближаються. Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових - не беріть участь у внутрішньому конфлікті Росії. Ця громадянська війна нас не стосується", - йдеться у відеозверненні.

Зазначається, що білоруським військовим доведеться зробити вибір - виконати злочинний наказ або присягу, яку вони складали на вірність білоруському народу.

"Ми маємо на території Білорусі значні резерви, які включають діючих військових, військовий запас і звичайних громадян, які готові діяти і звільняти Білорусь від диктатури та окупації", - зазначив командир полку.

Він також підкреслив, що полку потрібні люди для рішучих дій.

"Готуйтесь для вступу до загонів самооборони. Кожне місто, кожна вулиця, кожний квартал - будьте готові для контролю вашої території та підтримки порядку. Військові, резервісти, очікуйте нашого сигналу - час свободи наближається", - сказав командир.