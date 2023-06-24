Вагнерівці узяли під контроль Воронеж, - Бі-бі-сі

Про це розповідає Бі-бі-сі.

"Усі ключові об'єкти у Воронежі теж узято під контроль. Усе, як у Ростові"-, - підтвердило радіостанції джерело, близьке до центрального апарату ФСБ.

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За його словами, поки що конкретного плану придушення заколоту ПВК "Вагнер" у ФСБ немає.

У Воронежі, нагадаємо, бачили вертоліт мінооборони РФ, що шляхом ракетного удару підірвав величезне нафтосховище. Спалахнула сильна пожежа.

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При цьому в самому Ростові-на-Дону, за останніми даними від місцевого порталу 161.ru, вагнерівці контролюють лише центр міста. Натомість віддані Путіну сили росгвардії блокують підступи до міста й очікують підкріплення від незадіяних на війні проти України частини. Зокрема, туди вже рухається з Чечні колона кадирівців.

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Що ж тосується руху вагнерівців у бік Москви, то видно з фото та відео у соцмережах та месенджерах, що їхні передові загони знаходяться вже у Ліпецькій області РФ.

Москва тим часом посилено готується до облоги.

Усе, що стосується збройного заколоту Пригожина проти Путіна, відображається тут - у нашій спеціальній текстовій трансляції.