Представник Тихановської з питань безпеки Сахащик про заколот Пригожина: "Треба швидко використати цей історичний шанс"
Один з командирів білоруських добровольців у складі ЗСУ Валерій Сахащик, що одночасно є членом Об'єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки, 24 червня 2023 року виступив зі зверненням до білоруського народу
Як наголосив Сахащик, військовий заколот Пигожина проти Путіна й фактичний початок громадянської війни всередини Росії являє собою унікальний шанс для білорусів. Відео його заяви з'явилося на YouTube.
"Усі люди, що мислять, розуміли, що побудована на брехні та корупції Російська Федерація рано чи пізно розвалиться. Ми спостерігаємо початок активної фази", - зазначив військовий, що мав в армії Лукашенка звання підполковника.
"Проросійський шлях, яким Лукашенко вів країну всі ці роки, завів нас у безвихідь. Мі з вами зараз стоїмо на дорозі, перед нами опущенній шлагбаум і знак "глухий кут". І ми повинні вирішувати що робити далі, причому вирішувати швидко", - пояснив Валерій Сахащик.
"Або ми використовуємо цей історичний шанс і станемо успішною європейською країною, або втратимо все і сама назва Республіки Білорусь залишиться тільки в книгах", - підсумував підполковник.
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