Москва готується до облоги, - ГУР
Москва практично ізольована російськими правоохоронцями й військовими підрозділами. У столицю РФ стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
"Після демаршу Пригожина і початку руху ПВК "Вагнер" у бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів Росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у ГУР, у зв’язку з цим силовики отримали дозвіл на:
- прослуховування будь-яких розмов та перевірку листування;
- проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень;
- силовий доступ в приватні та службові приміщення;
- використання автомобільного транспорту громадян та організацій;
- відключення всіх видів зв’язку;
- "видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".
Розвідка пише, що наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. Зазначається, що на кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.
Зокрема, у столиці Росії призупинено вантажні, а також поштові перевезення. Правоохоронці проводять масовий догляд транспорту з акцентом на великі закриті фургони.
"Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 "дон" (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости", - додають у ГУР.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. 24 червня вагнерівці оточили штаб Південного військового округу РФ у Ростові-на-Дону та рухаються колонами на Москву. Шойгу відповідає ударами авіації. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Роскомнагляд попередив про можливі обмеження інтернет-ресурсів у зоні проведення контртерористичної операції.
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