Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Після демаршу Пригожина і початку руху ПВК "Вагнер" у бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів Росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ГУР, у зв’язку з цим силовики отримали дозвіл на:

прослуховування будь-яких розмов та перевірку листування;

проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень;

силовий доступ в приватні та службові приміщення;

використання автомобільного транспорту громадян та організацій;

відключення всіх видів зв’язку;

"видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".

Розвідка пише, що наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. Зазначається, що на кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.

Зокрема, у столиці Росії призупинено вантажні, а також поштові перевезення. Правоохоронці проводять масовий догляд транспорту з акцентом на великі закриті фургони.

"Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 "дон" (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости", - додають у ГУР.