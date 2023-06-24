У районах боїв з вагнерівцями Роскомнагляд обмежить роботу інтернету
Роскомнагляд попередив про можливі обмеження інтернет-ресурсів у зоні проведення контртерористичної операції
Про це пишуть російські ЗМІ.
"У районах проведення КТО можливе тимчасове обмеження роботи інтернет-ресурсів. Зараз робота згаданого ресурсу не обмежується", - повідомили у Роскомнагляді, відповідаючи на питання про збої в Telegram.
Режим контртерористичної операції з метою припинення можливих терактів запровадили у Москві, Московській та Воронезькій областях.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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