Про це пишуть російські ЗМІ.

"У районах проведення КТО можливе тимчасове обмеження роботи інтернет-ресурсів. Зараз робота згаданого ресурсу не обмежується", - повідомили у Роскомнагляді, відповідаючи на питання про збої в Telegram.

Режим контртерористичної операції з метою припинення можливих терактів запровадили у Москві, Московській та Воронезькій областях.