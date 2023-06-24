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Заколот у виконанні "оркестрантів" Пригожина ретельно спланований, - військовий експерт Селезньов

24 червня, 2023 субота
15:20
Війна з Росією

Владислав Селезньов, військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017), вважає, що дії Пригожина є скоординованими, заздалегідь спланованими та всебічно забезпеченими

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я хочу звернути увагу, що цей захід у виконанні "оркестрантів" Пригожина ретельно спланований. Адже подивіться на якість підготовки бойового забезпечення руху колон вагнерівців, вони мають системи протиповітряної оборони, також системи різного тактичного рівня. Щонайменше зенітно-гарматний комплекс "Панцир - С" є у колонах під прапором Вагнера. Очевидно, що Пригожину нема куди відступати, бо він втратив індульгенції від Путіна. Хоча ми розмірковуємо з огляду на публічну інформацію, а що відбувається за лаштунками - не знаємо", - зауважив військовий експерт.

Владислав Селезньов зазначив думку одного з експертів про те, що можливо Путін намагається абсорбувати невдоволений елітарний клуб РФ, тому Пригожин виступає таким маркером, на який орієнтуються всі незадоволені представники еліт. Відповідно, у такий спосіб Путін може їх виявити та ліквідувати.

"Однак чи справді готовий Путін за таких умов йти на втрати? Бо росіяни втрачають не лише бойові гелікоптери, а й вже нафтопереробний завод у Воронежі. Продовжуються достатньо серйозні зіткнення. Пригожин не поступається, у його полоні перебуває щонайменше два високопосадовці російської армії, заступник міністра оборони РФ генерал Євкуров та заступник начальника генерального штабу Алєксєєнко. Тобто дії Пригожина є скоординованими, заздалегідь спланованими та всебічно забезпеченими. Його розповіді, що вагнерівці не мають снарядів, виявляється не зовсім відповідають дійсності. Вони використовують наявні у них ресурси, щоб діяти максимально раціонально та дуже болюче для російської регулярної армії, яка вже не вперше показує неспроможність оперативно реагувати на виклики", - прокоментував Селезньов.

  • 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
  • 24 червня Путін наказав збройним силам РФ нейтралізувати організаторів збройного заколоту
  • Бі-бі-сі повідомила, що вагнерівці узяли під контроль Воронеж
  • Текстовий онлайн подій: Вагнерівці оточили штаб Південного військового округу РФ у Ростові-на-Дону та рухаються колонами на Москву. Шойгу відповідає ударами авіації
Росія
Володимир Путін
російська армія
Вагнергейт
Військові новини
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24 червня
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