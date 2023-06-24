Путін наказав збройним силам РФ нейтралізувати організаторів збройного заколоту
Збройні сили Російської Федерації отримали наказ щодо ліквідації організаторів збройного заколоту на території РФ
Про це у своєму звернення заявив президент РФ Володимир Путін.
"Збройні сили Росії отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот", - сказав він.
Путін назвав дії засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина "ударом по Росії". За його словами, "ті, хто організували і готували військовий заколот - зрадили Росію і отримають відповідь за це".
Також президент РФ звернувся до військових та силових відомств, які підтримали бунт, і закликав їх припинити участь у збройному заколоті. За його словами, він "не дасть статися розколу Росії".
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
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