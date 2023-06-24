Путін наказав збройним силам РФ нейтралізувати організаторів збройного заколоту

Про це у своєму звернення заявив президент РФ Володимир Путін.

"Збройні сили Росії отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот", - сказав він.

Путін назвав дії засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина "ударом по Росії". За його словами, "ті, хто організували і готували військовий заколот - зрадили Росію і отримають відповідь за це".

Також президент РФ звернувся до військових та силових відомств, які підтримали бунт, і закликав їх припинити участь у збройному заколоті. За його словами, він "не дасть статися розколу Росії".