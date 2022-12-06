Половина Київської області досі без світла, - голова ОВА
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що близько половини області досі без світла, також є проблеми з тепло- та водопостачанням в населеному пункті Українка
Про це він пише у телеграмі.
За його словами, ситуація в енергосистемі залишається складною, у Київській області тривають екстрені вимкнення електрики.
"Енергетики працюють у режимі нон-стоп, щоб повернутися до планових графіків. Наразі близько половини області залишається без світла", - зазначив Кулеба.
Голова ОВА також повідомив, що у місті Українка виникли перебої з водо- та теплопостачанням, проте, за його словами, протягом найближчих днів ситуацію буде стабілізовано.
- 5 грудня окупанти завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Україні, частина з них прийшлася по Київщині.
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