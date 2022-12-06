Половина Київської області досі без світла, - голова ОВА

Про це він пише у телеграмі.

За його словами, ситуація в енергосистемі залишається складною, у Київській області тривають екстрені вимкнення електрики.

"Енергетики працюють у режимі нон-стоп, щоб повернутися до планових графіків. Наразі близько половини області залишається без світла", - зазначив Кулеба.

Голова ОВА також повідомив, що у місті Українка виникли перебої з водо- та теплопостачанням, проте, за його словами, протягом найближчих днів ситуацію буде стабілізовано.

5 грудня окупанти завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Україні, частина з них прийшлася по Київщині.