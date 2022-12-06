Про це передає у ранковому зведенні 6 грудня Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави.

Противник випустив по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П та "Калібр".

Загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.

Також за минулу добу ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Наразі зберігається загроза ворожого завдання ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Росія 5 грудня масовано обстріляла Україну ракетами. В Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти. Через російські обстріли енергооб'єктів по всій Україні ввели режим аварійних відключень. Загалом українська ППО збила понад 60 із 70 російських ракет. Упродовж доби внаслідок російських ударів загинули четверо людей.

Своєю чергою під час масованого удару РФ по Україні, молдовські прикордонники виявили ракету поблизу міста Бричани.

Вранці 6 грудня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що війська РФ можуть завдати нових ракетних ударів по території України, тож громадянам слід бути готовими до цього.

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