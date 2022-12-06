Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Суспільне.

"Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято (День ЗСУ, ред.). По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали", - зауважив він.

Українцям слід постійно пам’ятати про ракетну загрозу і бути до цього готовим: "Вся нація українська повинна жити в таких реаліях, без жодної паніки, з холодним розумом. А ЗСУ будуть робити те, що роблять найкраще - захищати громадян, свою державу".

Ігнат нагадує, що під час атаки РФ 5 грудня українські воїни знищили понад 60 російських ракет, однак Україна потребує більше сил та засобів для ефективного захисту загроз із повітря.

"5 грудня було відбито чергову агресію Росії з повітря, понад 60 ракет окупантів було збито. І це заслуга всіх Сил оборони, Повітряних сил, всіх, хто обороняє наше сьогоднішнє небо. Чимало життів сьогодні врятовано, врятовано об'єкти критичної інфраструктури. З початку жовтня противник це робить методично, основних своїх тактичних планів не змінює - використовують авіацію, кораблі, інші засоби. Нічого нового. Запускають з Каспію, з району Волгодонська, також ракети С-300. Повітряні сили роблять, що завжди - відбивають", - наголошує він.

За словами речника Повітряних сил, сили протиповітряної оборони складаються із зенітно-ракетних військ, залученої авіації, а також мобільних вогневих груп, озброєних зенітно-ракетними комплексами. А результати показують серйозну підготовку захисників неба.

"І будемо робити це надалі, бити ворога, як можемо. Розраховуємо на підтримку наших партнерів, які постачають нам потроху такі потрібні і такі сучасні засоби повітряної оборони - це і Gepard німецький, і IRIS-T, і NASAMS. Таких систем треба нам побільше, щоб ми справді захистили і підсилили наявні системи ППО, основу якої сьогодні все-таки складають ще радянські комплекси Бук-М1, С-300", додав Ігнат.

Росія 5 грудня масовано обстріляла Україну ракетами. В Укренерго підтвердили влучання російських ракет в енергетичні об'єкти. Через російські обстріли енергооб'єктів по всій Україні ввели режим аварійних відключень. Загалом українська ППО збила понад 60 із 70 російських ракет. Упродовж доби внаслідок російських ударів загинули четверо людей.

Своєю чергою під час масованого удару РФ по Україні, молдовські прикордонники виявили ракету поблизу міста Бричани.

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