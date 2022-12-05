Укренерго запровадило аварійні відключення в усіх областях
Через російські обстріли енергооб'єктів режим аварійних відключень ввели по всій Україні
Про це повідомили в Укренерго.
"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі.
Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні", – йдеться у повідомленні.
В Укренерго додали, що через ракетні обстріли енергооб'єктів 5 грудня ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.
Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей. Відтак диспетчери та інженери працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, здійснюється підключення споживачів.
У період відсутності електроенергії українців просять подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.
- Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.
- В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.
- Протиповітряна оборона збила понад 60 ракет окупантів. Загалом по Україні було випущено понад 70 ракет РФ.
- У ДТЕК повідомили про екстрені відключення на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.65
Купівля 39.65Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 40.81Продаж 41.9
- Актуальне
- Важливе