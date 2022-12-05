Укренерго запровадило аварійні відключення в усіх областях

Про це повідомили в Укренерго.

"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі.

Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що через ракетні обстріли енергооб'єктів 5 грудня ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.

Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей. Відтак диспетчери та інженери працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, здійснюється підключення споживачів.

У період відсутності електроенергії українців просять подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд.

Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Протиповітряна оборона збила понад 60 ракет окупантів. Загалом по Україні було випущено понад 70 ракет РФ.

У ДТЕК повідомили про екстрені відключення на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині.

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