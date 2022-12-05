У трьох областях ввели екстрені відключення, – ДТЕК
Через ракетні удари по енергооб'єктах 5 грудня на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині ввели екстрені відключення
Про це повідомили в енергетичній компанії.
"Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина: через чергову масовану атаку росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють", – йдеться у повідомленні.
Мешканців запевняють, що повернуться до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується.
- Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.
- В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.
- Протиповітряна оборона збила понад 60 ракет окупантів. Загалом по Україні було випущено понад 70 ракет РФ.
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