У трьох областях ввели екстрені відключення, – ДТЕК

Про це повідомили в енергетичній компанії.

"Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина: через чергову масовану атаку росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють", – йдеться у повідомленні.

Мешканців запевняють, що повернуться до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується.

Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Протиповітряна оборона збила понад 60 ракет окупантів. Загалом по Україні було випущено понад 70 ракет РФ.

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