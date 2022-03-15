Польща бачить ознаки того, що біженки з України можуть стати мішенню торгівців людьми

Про це повідомляє Reuters.



У вівторок, 15 березня, польський омбудсмен з прав людини Марцін Вячек відвідав прикордонний регіон, щоб обговорити ризики торгівлі людьми з місцевим керівником польської прикордонної служби Анджеєм Попком.



"Поліцейські добре усвідомлюють ці ризики, і ми вже мали випадки, коли були підозри щодо таких ситуацій", - сказав Вячек журналістам.



Згідно з дослідженням ООН, торгівці людьми вже давно зосереджені на вразливих людях у Східній Європі, особливо на жінках і неповнолітніх, яких переважно продають для сексуальної експлуатації.



Співробітники допомоги в Перемишлі заявили, що вони стурбовані, здавалося б, щедрими пропозиціями житла за кордоном, які пропонують біженцям. Навколо притулків у місті для біженців розклеїли таблички українською, російською, польською та англійською мовами, на яких зазначено, що необхідно вжити заходів, перш ніж хтось почне пропонувати перевезення з приватним водієм.



"Зробіть селфі з водієм - якщо вони відмовляються, не їдьте з ним", - закликають біженців. Кілька днів тому в місті також з’явилася програма для телефонної реєстрації водіїв та біженців, які подорожують з ними.



Ірена Давід-Ольчик, яка очолює варшавську громадську організацію La Strada, яка бореться з торгівлею людьми, сказала, що підтверджених випадків торгівлі людьми не було. Але вона сказала, що спроби набору персоналу широко поширені в Інтернеті, включаючи пропозиції поїхати до Туреччини чи Мексики.

Нагадаємо, місто Берлін закликало українських біженців не приймати пропозиції грошей або проживання на головному вокзалі через побоювання, що їх можуть заманити до примусової проституції чи інших форм торгівлі людьми.