Польща домовилась зі США про купівлю 96 вертольотів Apache

Про це повідомляє у Twitter міністерство оборони Польщі.

Угода між Польщею та Lockheed Martin передбачає закупівлю вертольотів Apache, а також створення центру їхнього обслуговування на базі заводу WZL-1 у польському місті Бидгощ на півночі країни.

"Незабаром Польща матиме 96 Apache. Це буде найбільший парк цих вертольотів за межами США", - сказав Блащак.

Він додав, що перші американські гелікопетри очікуються у Війську Польському вже у 2024 році.