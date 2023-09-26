Польща домовилась зі США про купівлю 96 вертольотів Apache
Глава національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду з компанією Lockheed Martin про купівлю 96 ударних військових гелікоптерів Apache
Про це повідомляє у Twitter міністерство оборони Польщі.
Угода між Польщею та Lockheed Martin передбачає закупівлю вертольотів Apache, а також створення центру їхнього обслуговування на базі заводу WZL-1 у польському місті Бидгощ на півночі країни.
"Незабаром Польща матиме 96 Apache. Це буде найбільший парк цих вертольотів за межами США", - сказав Блащак.
Він додав, що перші американські гелікопетри очікуються у Війську Польському вже у 2024 році.
- Нагадаємо, 25 вересня державний департамент США оголосив про надання Польщі кредиту на суму 2 мільярди доларів для підвищення своєї оборонної здатності.
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