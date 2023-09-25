США надали $2 млрд кредиту на модернізацію армії Польщі
Державний департамент США оголосив про надання Польщі кредиту на суму 2 мільярди доларів для підвищення своєї оборонної здатності
Про це інформує пресслужба.
"Сьогодні Сполучені Штати з гордістю оголошують про підписання знакової угоди про прямий кредит іноземного військового фінансування (FMF) на суму 2 мільярди доларів для підтримки оборонної модернізації Польщі", - йдеться в заяві.
Держдеп повідомляє, що Польща є надійним союзником США, і її безпека важлива для колективної оборони східного флангу НАТО. Країна прагне зміцнення регіональної безпеки та залучає інвестиції у свою оборону.
"Польща планує значно розширити польські збройні сили; відмовилася від своєї застарілої військової техніки російського походження на користь амбітної багаторічної багатомільярдної програми модернізації оборони; уклав зі Сполученими Штатами Америки Угоду про розширене оборонне співробітництво (EDCA); приймає війська союзників і США, в тому числі бойову групу НАТО під проводом США і штаб V корпусу США (передові); і бере активну участь у місіях НАТО в регіоні", - наголошують у департаменті.
Уряд США надає до 60 мільйонів доларів покриття цієї позики, яку отримає Польща для термінової модернізації своєї оборони за допомогою закупівлі оборонних продуктів та послуг в США.
"Кредитні надходження сприятимуть подальшому просуванню зусиль Польщі з військової модернізації в широкому спектрі можливостей, суттєво сприяючи зміцненню оборони і стримування східного флангу НАТО".
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