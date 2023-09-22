Вирвали з контексту: Дуда пояснив слова Моравецького про припинення передачі зброї для України
Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні
Про це Дуда повідомив в інтерв'ю польському телеканалу TVN24.
За словами Анджея Дуди, слова прем'єр-міністра Польщі були інтерпретовані найгіршим чином та вирвані з контексту.
"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в межах модернізації польської армії. У нас обох була однакова позиція. Ми не можемо передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі, комусь іншому. Нікому", - пояснив президент Польщі.
Дуда також сказав, що техніку, яка виходить з озброєння польської армії, знову можуть передати Україні. Стосовно контрактів про озброєння, які Польща вже підписала з Україною, до прикладу - постачання САУ (самохідних артилерійських установок) Krab - виконуватимуться.
- 20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна більше не передає зброю для України.
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