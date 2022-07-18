Польща дозволить українцям не платити подвійні податки
Українські біженці у Польщі, які продовжують працювати дистанційно на українські компанії, зможуть уникнути подвійного оподаткування з цих доходів
Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на лист польського міністерства фінансів.
Згідно з ним, Польща дозволить українським біженцям не платити податки з доходів, які вони отримали в Україні.
Ризик подвійного оподаткування виникає для тих, хто перебуває в країнах ЄС понад 183 днів – відтоді громадяни іноземних країн, згідно з правилами, отримують статус податкового резидента країни, в якій вони перебувають, та змушені сплачувати там податки з усіх своїх доходів.
Польський мінфін надіслав лист з роз'ясненнями у відповідь на запит Офісу ефективного регулювання. Аналогічні запити Офіс надіслав в ряд інших країн ЄС, але відповідь надала лише Польща.
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