Рада заборонила на період воєнного стану примусово стягувати борги за комуналку
Верховна рада заборонила на період війни примусово стягувати з людей борги за комунальні послуги
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
Верховна Рада України підтримала законопроєкт №7531 в першому читанні, який передбачає заборону на період дії воєнного стану примусового стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
"Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги", – йдеться в пояснювальній записці.
За проголосували 287 народних депутатів.
- Верховна Рада України пропонує звільнити внутрішньо переміщених людей від сплати за проживання і комунальні послуги.
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