У Раді пропонують скасувати оплату за житло та комуналку для вимушених переселенців
Верховна Рада України пропонує звільнити внутрішньо переміщених людей від сплати за проживання і комунальні послуги
Відповідний законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради.
Наразі закон направили на розгляд комітету.
"Головною метою проєкту закону є державна підтримка громадян України, які отримали статус ВПО, вимушено полишили свої домівки через збройну агресію росії, залишилися в Україні та знайшли прихисток у інших її регіонах шляхом надання переселенцям на період дії воєнного стану безоплатних проживання та житлово-комунальних послуг у місцях їх компактного поселення, скасування обмежень щодо терміну безоплатного тимчасового проживання", - йдеться у пояснювальній записці до закону.
Наразі закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" гарантує право на безоплатне тимчасове проживання за умови оплати комунальних послуг впродовж 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Тобто через пів року власники майна можуть вимагати оплату за проживання.
Законопроєкт пропонує:
- безоплатне тимчасове проживання ВПО у місцях їх компактного поселення;
- безоплатне надання житлово-комунальних послуг;
- скасування обмежень щодо терміну безоплатного тимчасового проживання ВПО у місцях їх компактного поселення.
Зазначають, що законопроєкт допоможе вимушено переміщеним українцям у період воєнного стану.
- Станом на 29 червня урядова програма, що передбачає компенсацію роботодавцям мінімальної зарплати за нові робочі місця для переселенців, дозволила працевлаштувати 6166 внутрішньо переміщених людей.
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