Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

“За програмою працевлаштовано 6166 ВПО. Лише 3763 роботодавців подали заявку на отримання компенсації”, - зазначив Железняк.

Для підтримки роботодавців держава виділила 200 млн грн, але використали з неї тільки 51,8 млн грн або 26%, свідчать дані нардепа.

За словами Железняка, компанії не поспішають брати участь у цій програмі.