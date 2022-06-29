Урядова програма компенсації роботодавцям зарплат дозволила працевлаштувати 6,1 тис. переселенців
Урядова програма, що передбачає компенсацію роботодавцям мінімальної зарплати за нові робочі місця для переселенців, дозволила працевлаштувати тільки 6166 внутрішньо переміщених людей
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
“За програмою працевлаштовано 6166 ВПО. Лише 3763 роботодавців подали заявку на отримання компенсації”, - зазначив Железняк.
Для підтримки роботодавців держава виділила 200 млн грн, але використали з неї тільки 51,8 млн грн або 26%, свідчать дані нардепа.
За словами Железняка, компанії не поспішають брати участь у цій програмі.
- Раніше повідомлялося, що уряд анонсував ще три грантові програми підтримки бізнесу в рамках проєкту "єРобота".
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