Уряд анонсував ще три грантові програми підтримки бізнесу в рамках проєкту "єРобота"

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цього тижня уряд уже прийняв документи щодо запуску програми "єРобота" й анонсував одразу три грантові програми підтримки створення власного бізнесу. Сьогодні ми запускаємо ще три програми, які так само спрямовані на створення нових робочих місць, збільшення доходів українців та розвиток нашої економіки", - сказав він.

Перша програма - гранти на створення та розвиток переробних підприємств. Головною вимогою є створення не менше 25 нових робочих місць і сплата податків.

"Держава надасть до 8 млн грн допомоги тим, хто вже має бізнес у сфері переробки, або хоче запустити нові проекти. Грант можна буде витратити на придбання обладнання", - сказав Шмигаль.

Наступна програма стосується ІТ-сектору та стартапів. Головні критерії фінансування: створення 5 робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень.

"Від 750 тисяч до 3,5 млн гривень для стартапів. У нас уже успішно працює державний Український фонд стартапів, і саме він буде адмініструвати цю програму та використовувати свій досвід, аби все дійсно запрацювало", - повідомив прем'єр-міністр.

Ще одна програма для людей, які хочуть розпочати кар'єру в ІТ. Підтримка не стосується студентів або ІТ-фахівців, програма допоможе людям, які мають попередній досвід роботи, але її втратили.

"Це програма стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера. Кошти можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації. Загалом держава надасть можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців. Загальний бюджет програми складає 1,8 млрд грн", - додав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, згодом у дії з'являться всі деталі про ці програми та як податися на кожен із цих грантових проєктів.

21 червня уряд України почав впроваджувати проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота".

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