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"єРобота": уряд впроваджує три держпрограми грантового фінансування нових бізнесів

21 червня, 2022 вiвторок
18:06
Економіка гранти

Уряд України починає впроваджувати проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота"

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабміну 21 червня.

"Уряд починає впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Сьогодні ми затвердимо три програми грантового фінансування і ще три програми будуть схвалені найближчим часом. Важливий акцент всіх цих програм — створення нових робочих місць та можливість онлайн оформлення заяви на отримання гранту. Тому ми об’єднали всі ці програми під загальною назвою "єРобота", – сказав Шмигаль.

Перша програмаце мікрогранти до 250 тис. грн для тих, хто хоче запустити новий бізнес. За словами Шмигаля, заплановано плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік – 5 млрд грн. 

Учасником цієї програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах і не веде іншого бізнесу. Для отримання гранту потрібно буде подати заявку через портал "Дія" чи відділення Ощадбанку, додавши до заявки бізнес-план. Протягом 10 робочих днів експерти Ощадбанку та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту. Якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти перекажуть на рахунок. З нього можна буде придбати обладнання, сировину, матеріали, купити інструменти, частково оплатити оренду. Водночас банк контролюватиме відповідність платежів затвердженому бізнес-плану.

Інші дві програми безповоротних грантів стосуються аграрної сфери. 

За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту становитиме від 5 до 7 млн грн. Очікувана кількість грантів – 3 тисячі на рік. Загальний бюджет програми – 7 млрд грн. Учасниками програми можуть приватні підприємці, аграрні компанії та фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років.

Кошти від гранту можна буде витратити на будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив. У цій програмі буде введено принцип співфінансування. Для першої тисячі учасників 70% вартості проекту фінансує держава, а 30% – сам підприємець.

Аби отримати грант, також потрібно подати заявку через "Дію" або уповноважений банк. Ключова вимога – працевлаштування робітників і сплата податків.

Третя програма – це гранти на підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства. Йдеться про часткову компенсацію вартості садів. Держава надаватиме від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів. 

Очікувану кількість грантів у цій програмі рахують не за кількість підприємств, а за площею насаджень. Наразі йдеться про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Загальний бюджет програми – 4 млрд грн. 

Потенційні отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Проєкт саду може бути від 1 до 25 гектарів. Кошти також надаватимуть не готівкою, а на банківський рахунок для закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо.

Загалом, за словами Шмигаля, на три програми проекту "єРобота" держава виділить 16 млрд грн.

"Рішення про виділення цих коштів так само ухвалюємо сьогодні. Частину коштів на підтримку бізнесу виділять наші іноземні партнери. Такі домовленості вже є з деякими країнами ЄС", - сказав прем'єр, додавши, що також уряд працює над розробкою програм безповоротної грантової підтримки у сфері переробки та IT.

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