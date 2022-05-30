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Війна з Росією: хроніка
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Польща готова бути гарантом безпеки України, - Анджей Дуда

30 травня, 2022 понедiлок
21:48
війна з Росією Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі заявив, що його країна, якщо попросить Україна, готова бути гарантом миру і безпеки після війни

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на інтерв'ю Анджея Дуди американському телеканалу CNN.

Лідер Республіки Польща також закликав відібрати заморожені по всьому світу російські 300 млрд доларів і передати їх на відбудову України.

"Росія порушила всі норми міжнародного права, вчиняє військові злочини в Україні. Ці злочини, звісно, ​​мають бути повністю засуджені, як і їхні виконавці. Це держава, яка фактично порушує всі правила, чого не було з часів Другої світової війни (...) У зв’язку з вищезазначеним – перш за все – репарації. По-друге, на мою думку, мають бути створені спеціальні фонди для відбудови України, і це питання рішень міжнародної спільноти, як Європейського Союзу, так і інших форм міжнародного співробітництва", – сказав Анджей Дуда.

Президент також підкреслив, що будь-яка угода з Росією про припинення війни "не може відбуватися за спинами української влади й нічого не може відбуватися за спинами українців", а Польща може бути гарантом цього.

"Це має відбутися з їхньою участю і мають бути прийняті умови, які вони приймуть. Для мене це основна умова, щоб говорити про мир, який чесно напрацьований і має шанс стати стабільним миром (...) Тож якщо нас попросить Україна бути гарантом безпеки України і водночас гарантом миру наприкінці цієї війни (...) – так, Польща візьме у цьому участь", – запевнив Дуда.

На запитання, чи існує реальна загроза з боку Росії в Польщі, президент рішуче відповів, що "сумнівів (з цього приводу) немає — польське суспільство боїться Росії".

Він нагадав, що "наша історія — це тисяча років різноманітних воєн з Німеччиною і 400 років різноманітних воєн з Росією, (...) і ця трагічна історія добре відома всім полякам, а поляки бояться і не хочуть опинитися у російській сфері впливу, вони бояться, звісно, ​​російського нападу".

"Ми (поляки.Ред.) це дуже чітко відчуваємо. Спочатку у 2008 році була Грузія. Фактично Росія напала на Україну у 2014 році. (...) Відсутність реакції світової громадської думки – такої реальної, сильної реакції і дуже сильних санкцій проти Росії – вони лише спонукали Росію знову напасти на Україну у 2022 році, щоб підпорядкувати цю країну, зламати її", – аргументував Дуда.

Президент також зазначив, що "у короткостроковій перспективі, мабуть, найсерйозніша з усіх проблем" пов’язана з війною в Україні, тобто із заблокованими чорноморськими портами, з яких не може бути вивезена українська сільгосппродукція, а особливо зернові, які експортуються в «країни світу, яким справді загрожує голод".

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Новини
Польща
Анджей Дуда
гарантії безпеки
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