Польща і Словаччина збільшать витрати на оборону

Про це заявили прем’єр-міністри Польщі та Словаччини Матеуш Моравецький та Едуард Гегер.

"Ми діємо на випередження. Ми діємо для того, щоб не тільки зміцнити польську армію, але й стримувати ворога. Наша найкраща стратегія - це стримувати ворога силою власної армії та співпрацею з іншими", - сказав польський прем'єр.

За словами словацького прем'єра Гегера, модернізація та придбання нової техніки - це лише одна частина.

"Для того, щоб бути сильною армією, щоб бути армією стримування, ми також повинні бути навченою армією", - сказав він, додавши, що саме навчена армія може залякати ворога та забезпечити безпеку населення.

Відповідні заяви Моравецького й Гегера пролунали під час відвідування ними полігону в польському місті Нова Демба, де відбуваються багатонаціональні військові навчання PUMA-2022 за участі країн Вишеградської четвірки, США та Британії.

4 листопада у Польщі розпочалися військові навчання Puma-2022 за участі Чехії, Угорщини та Словаччини. Відомо, що у військових маневрах беруть участь близько двох тисяч військовослужбовців та близько 300 одиниць військової техніки. У навчаннях також взяли участь війська із Великобританії та США. У вишколах беруть участь в основному підрозділи бронетанкових та механізованих військ, а також артилеристи, сапери, хіміки та розвідники.

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