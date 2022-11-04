Про це повідомляє PAP з посиланням на слова речника 18-ї механізованої дивізії майора Пшемислава Ліпчинського.

Зазначається, що сценарій навчань найбільших військових навчань країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) під назвою Puma-2022 враховуватимуть аспекти російської повномасштабної агресії проти України.

Метою навчань є підвищення злагодженості союзницьких військ, а також перевірка здатності планувати, організовувати та проводити тактичні операції у взаємодії із союзниками.

Відомо, що у військових маневрах беруть участь близько двох тисяч військовослужбовців та близько 300 одиниць військової техніки. У навчаннях також беруть участь війська із Великобританії та США. Вишколи триватимуть до 9 листопада.

За словами Ліпчинського, у вишколах беруть участь в основному підрозділи бронетанкових та механізованих військ, а також артилеристи, сапери, хіміки та розвідники. Паралельно з Puma-2022 проходитимуть також командно-штабні навчання System-22, Gepard-22 та San-22.

22 жовтня країни НАТО почали військові навчання поблизу кордонів з Білоруссю та Україною. У цих вишколах беруть участь Польща й армії Словаччини, Чехії та Угорщини, а також деякі підрозділи з Великої Британії та США. Міноборони Польщі повідомило про пересування значної кількості військової техніки у ночі з 22 на 23 жовтня на полігон у Нова Демба.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb