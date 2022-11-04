У Польщі розпочалися військові навчання Puma-2022 за участі Чехії, Угорщини та Словаччини
На полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі сьогодні розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи Puma-2022
Про це повідомляє PAP з посиланням на слова речника 18-ї механізованої дивізії майора Пшемислава Ліпчинського.
Зазначається, що сценарій навчань найбільших військових навчань країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) під назвою Puma-2022 враховуватимуть аспекти російської повномасштабної агресії проти України.
Метою навчань є підвищення злагодженості союзницьких військ, а також перевірка здатності планувати, організовувати та проводити тактичні операції у взаємодії із союзниками.
Відомо, що у військових маневрах беруть участь близько двох тисяч військовослужбовців та близько 300 одиниць військової техніки. У навчаннях також беруть участь війська із Великобританії та США. Вишколи триватимуть до 9 листопада.
За словами Ліпчинського, у вишколах беруть участь в основному підрозділи бронетанкових та механізованих військ, а також артилеристи, сапери, хіміки та розвідники. Паралельно з Puma-2022 проходитимуть також командно-штабні навчання System-22, Gepard-22 та San-22.
- 22 жовтня країни НАТО почали військові навчання поблизу кордонів з Білоруссю та Україною. У цих вишколах беруть участь Польща й армії Словаччини, Чехії та Угорщини, а також деякі підрозділи з Великої Британії та США. Міноборони Польщі повідомило про пересування значної кількості військової техніки у ночі з 22 на 23 жовтня на полігон у Нова Демба.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 38.5Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе