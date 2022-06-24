Польща отримає від ЄБРР 450 млн євро для допомоги біженцям з України
Польща отримає кредит у сумі 450 млн євро від ЄБРР, який допоможе їй впоратися з напливом біженців з України
Про це повідомляє SkyNews.
Видання зазначає, що від лютого близько 4,3 мільйона українцців втекли до Польщі, а польський уряд надає безкоштовний притулок, освіту, можливості працевлаштування, а також соціальну та медичну допомогу.
Багато біженців переїхали в інші країни, а деякі повернулися в Україну, але приблизно половина з них все ще залишається в Польщі.
Окрім цього під час саміту Європейського Союзу в п'ятницю в Брюсселі прем'єр-міністр Польщі заявив, що блок повільно компенсує Польщі військову допомогу, яку Варшава надала Україні.
Матеуш Моравецький сказав, що він упевнений, що гроші надійдуть, і що між Польщею та Європейською комісією немає розбіжностей щодо поточного фінансування допомоги біженцям.
Він додав, що уряд поки перераховує гроші на підтримку біженців з інших сфер державного бюджету.
"Поляки допомагають Україні, тому що Україна бореться також за Польщу... за мир і безпеку в усій Європі. Є данина крові на їхньому боці, на нашому боці, є допомога на знак солідарності", - сказав Моравецький.
- Нагадаємо, ЄС також сьогодні затвердила пакет допомоги Україні у розмірі 9 млрд євро.
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