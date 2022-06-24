Про це розповів прем'єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецький.

Стало відомо, що Єврокомісія незабаром представить пропозицію про надання Україні нової макрофінансової допомоги в розмірі до €9 млрд. Крім того, Києву Євросоюз надасть фінансову підтримку у сумі €9 млн.

Також після саміту Європейської Ради Моравецький заявив, що Україна отримала статус кандидата в ЄС завдяки політичним та дипломатичним зусиллям. Він також наголосив, що чималий вклад у це робила Польща, зокрема заявив, що зусилля для розв'язання цього питання були зроблені "перш за все з боку польської сторони".



"Це свого роду "коперніканський" переворот у політиці ЄС, тому що ми добре знаємо, що багато країн чекали га надання такого статусу дуже довго, іноді занадто довго", — додав Моравецький.



Повідомляємо, що станом на 9 червня Польща відправила Україні техніки та зброї на $2 млрд

Україна отримає позику $1,49 млрд від Світового банку на зарплати бюджетникам. Відповідну угоду підписали сьогодні міністр фінансів України й регіональний директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України