Країни ЄС нададуть Україні допомогу у розмірі €9 млрд, - премʼєр Польщі Моравецький
Єврорада за підсумками саміту ухвалила рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі до €9 млрд
Про це розповів прем'єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецький.
Стало відомо, що Єврокомісія незабаром представить пропозицію про надання Україні нової макрофінансової допомоги в розмірі до €9 млрд. Крім того, Києву Євросоюз надасть фінансову підтримку у сумі €9 млн.
Також після саміту Європейської Ради Моравецький заявив, що Україна отримала статус кандидата в ЄС завдяки політичним та дипломатичним зусиллям. Він також наголосив, що чималий вклад у це робила Польща, зокрема заявив, що зусилля для розв'язання цього питання були зроблені "перш за все з боку польської сторони".
"Це свого роду "коперніканський" переворот у політиці ЄС, тому що ми добре знаємо, що багато країн чекали га надання такого статусу дуже довго, іноді занадто довго", — додав Моравецький.
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